Veel boekingen aan de kust door coronacrisis: "20 tot 30 jaar geleden dat er zoveel toeristen gaan komen"

"Wij geven aan onze huurders hygiënepakketten mee. We geven hen ook veel informatie mee over activiteiten zowel aan de kust als in de omgeving. Zo is het volk meer verspreid en is er hopelijk niet té veel volk op het strand en de dijken", zegt Peter Bonhomme. Het provinciaal toerismebedrijf Westtoer focust daar ook op in haar promotiecampagne. Nog meer dan anders wijst Westtoer op de troeven van het mooie hinterland, zodat de toerist nog kan uitwijken, als het te druk zou worden aan onze kust.