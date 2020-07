Leuven verdubbelt aantal elektrische dienstfietsen

De stad Leuven verdubbelt het aantal elektrische dienstfietsen. Dit zat in de pijplijn, maar wordt versneld door de coronacrisis. Door de afstandsregels is het aantal inzittenden in dienstvoertuigen immers beperkt tot twee. Ook stadsdiensten zoals de groendienst en de reinigingsdienst, namen daarom de afgelopen maanden naast de wagen ook de fiets om hun taken uit te voeren.