Limburgse politie heeft nieuwe verkeerscampagne: “Wist je dat …?”

“Wist je dat een taxirit tussen Hasselt en Genk minder kost dan een boete voor dronken rijden?” Met dit soort weetjes wil de Limburgse politie deze zomer campagne voeren. De traditionele BOB-campagne in de zomer kan niet doorgaan omwille van de coronacrisis, dus is er nu een alternatief. Gerry Peeters van de federale wegpolitie: “We willen een positieve campagne want we doen het al heel goed. Vorig jaar waren 98% van de chauffeurs in orde tijdens een controle. Die zaten nuchter achter het stuur. We doen het daarmee zelfs iets beter dan het nationale gemiddelde. Maar het kan altijd nog beter.”