Geen "Lolands" dit jaar in Scherpenheuvel-Zichem: “Coronaveilig festival niet mogelijk”

Het festival Lolands zou normaal gezien plaatsvinden in september, maar gaat dit jaar niet door. Daar heeft de organisatie twee redenen voor. “De eerste reden is dat wij een festival zijn dat met de gezondheid van mensen bezig is. Met de opbrengst van het festival willen wij de spierziekte ALS uit de wereld helpen. We willen het risico dan ook niet lopen om de gezondheid van mensen in gevaar te brengen door het publiek bloot te stellen aan een mogelijke besmetting met het coronavirus”, vertelt organisator Tim Vankerkhoven. “De tweede reden is dat een coronaveilig festival gewoonweg niet mogelijk is volgens het Covid Event Risk Model van de overheid .”