Merendeel van bronbeken in Haspengouw staat droog: "Minister Demir, plant meer bossen aub"

De meetresultaten van de Vlaams Milieumaatschappij tonen al langer aan dat er een probleem is met het peil van het grondwater. In Limburg is de droogte het meest problematisch in Haspengouw. Tijdens een fietstocht van Gingelom naar Tongeren passeerden de leden van Greenpeace Limburg langs 16 bronbeekjes, en 11 daarvan stonden droog.

Het is tijd voor actie, zegt Niele Geypens van Greenpeace. "We vragen aan minister Demir om maatregelen te treffen. Een daarvan is het planten van waterinsijpelingsbossen, tussen de hoogst gelegen bronnen. Die bossen werken als een spons. Bij veel regen slorpen ze het water op, tijdens droge periodes geven ze het water langzaamaan vrij. Door meer bossen te planten zal er ook voor de landbouw in Haspengouw meer water beschikbaar zijn."