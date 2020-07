Worden dienstencheques duurder, zoals experts voorstellen? Hilde Crevits (CD&V): "Ik wil debat over kostprijs voeren"

“We zullen het debat over de kostprijs voor de gebruikers aangaan”, laat minister Crevits na afloop van de uitwisseling tussen politici en experten in de commissie weten. “De experten geven aan dat deze te laag is. Ik wil echter bewaken dat het systeem zijn maatschappelijke meerwaarde blijft realiseren en toegankelijk blijft. We zullen dus alle elementen goed ten opzichte van elkaar moeten afwegen.”