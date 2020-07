Vandalen gooien molotovcocktail in politieauto Marollen

Onbekenden hebben een molotovcocktail gegooid in een auto van de politie. Het anonieme voertuig stond niet ver van het wijkcommissariaat in de Hectoliterstraat en is zwaar beschadigd.

En er zijn deze week nog al incidenten geweest zegt zegt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie: "Van zondag op maandag heeft een voertuig van onze hondenbrigade een kassei door het raam gekregen langs de passagierskant. Gelukkig werd daar niemand gewond. En in diezelfde nacht zijn er verschillende dingen in brand gestoken, dus we zijn daar toch meerdere malen moeten tussenkomen."

De politie voert nu een onderzoek naar de incidenten, maar voorlopig werd er nog niemand opgepakt.