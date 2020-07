Monument An en Eefje opnieuw in Hasseltse Stadspark

In januari 2012 werd in de bloementuin van het Hasseltse stadspark een door de Nederlandse kunstenaars Lia en Jaap Krol vervaardigd monument onthuld. Het standbeeld werd gemaakt ter nagedachtenis van An Marchal en Eefje Lambrechts, die in 1995 door Marc Dutroux werden ontvoerd en later ook vermoord. Door werken aan het Hasseltse stadspark, die aanvatten in het voorjaar van 2018, werd het kunstwerk tijdelijk opgeborgen. “Het leek er even op dat het nog langer zou duren voor het beeld kon worden teruggeplaatst”, vertelt schepen Joost Venken “Maar omdat we recent besloten dat er toch geen parkeergarage komt onder het park, kan het beeld terug geïnstalleerd worden.”

De werken aan het park zijn echter nog niet helemaal afgerond. “Omdat we een alternatief zullen zoeken voor de geplande parkeergarage tussen het Jessa Ziekenhuis en het cultureel centrum, kunnen we sneller herstarten met de heraanleg van het eerste deel van het park. Deze beslissing zal de kwaliteit van het park zeker ten goede komen.”