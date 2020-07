Ontmoet de "barometerman” van Kuringen: “Ik meet álles, van fijn stof en aardbevingen tot radioactiviteit in de buurt”

Wie de tablet van Jos Gysenbergs openslaat, begrijpt waarschijnlijk weinig van de vele cijfers en grafieken die er op te zien zijn. Via die tablet houdt de man heel wat data bij die binnenkomen via verschillende toestelletjes, verspreid over het hele huis en de tuin. “Aan de voorgevel van het huis hangt bijvoorbeeld een fijnstofmeter. Met dat apparaat merkte je daags na de start van de lockdown al een terugval van het fijnstofgehalte in de straat. Er staat ook een telraam dat zo gevoelig is dat het fietsers, voetgangers en gemotoriseerde voertuigen kan onderscheiden. Ook die tellingen namen sterk af tijdens de lockdown.”

Op het dak staat een vliegtuigradar, die al het vliegverkeer boven Hasselt bijhoudt. Maar ook achter in de tuin, aan het tuinhuis, hangen nog wat apparaten. Zo heeft Gysenbergs een geigerteller hangen, waarmee je meet hoeveel radioactiviteit er in de lucht hangt. “Gelukkig heeft die teller hier nog nooit een piek vertoond. Daarvoor zou je al naast een kerncentrale moeten staan.” Ook een apparaat dat aardbevingen meet zit bij in de collectie. “Niet dat hier aardbevingen plaatsvinden”, benadrukt de “barometerman”. “Maar wanneer er een beetje verderop een vrachtwagen passeert, kan je dat zien aan de data.” Ten slotte staat er nog een weerstation op het dak van het tuinhuis. “Dat station kan je online ook raadplegen, om te zien wat voor weer het hier wordt. Als je leest dat het binnen een uur zal regenen, dan regent het een uur later ook.”