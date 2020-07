Pakjes ophalen en verzenden in Halen via drie pakjesautomaten: "Op wandelafstand van je huis of je werk"

BPost installeerde in Halen niet een maar drie pakjesautomaten. "Dat lijkt misschien veel", zegt Charlie Geeraerds van Bpost. "Maar we willen net dat iedereen zijn pakjes gemakkelijk kan afhalen of versturen, bijna op wandelafstand van je huis of je werk." De pakjesautomaten in Halen staan aan de parking van domein Panhoven in Loksbergen en aan de sporthal De Koekoek in het centrum van Halen en aan sporthal De Kambergen in Zelem.