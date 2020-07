Piek aan coronabesmettingen in Heusden-Zolder: "6 zieken waren samen op verlovingsfeest"

Het Agentschap Zorg en Gezondheid probeert te achterhalen hoe het komt dat de stijging van het aantal coronabesmettingen in Heusden-Zolder opvallend hoger is dan in de rest van Limburg. Want vorig weekend kwamen er 11 besmettingen bij, en gisteren nog eens 5. "Op zit moment weten we dat 6 mensen die besmet werden allemaal op hetzelfde verlovingsfeest aanwezig waren", zegt waarnemend burgemeester Marleen Hoydonckx (GOED). "De anderen zouden alleenstaande gevallen zijn."