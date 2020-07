Brussels plan tegen geweld op vrouwen: betere straatverlichting en meer politie in metrostations

"Vrouwen voelen zich vaak onveilig op het openbaar vervoer of in de openbare ruimte", zegt Brussels minister Elke Van den Brandt. "Ze worden vaak verbaal of fysiek lastiggevallen en daar moet tegen opgetreden worden. We gaan zorgen voor meer aanwezigheid van politie in de Brusselse metrostations. Maar we moeten ook zorgen dat agenten goed weten wat intimidatie en agressie tegen vrouwen inhoudt. En het is ook belangrijk dat vrouwen weten dat ze een klacht kunnen indienen bij een meldpunt."