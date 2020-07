Pokeren met mondmasker bij de grootste pokerclub van Vlaanderen in Wilrijk

De grootste pokerclub van Vlaanderen, Circus Poker Club in Wilrijk, is gisteren na een lange sluiting eindelijk terug open voor het publiek. Spelers kunnen terug samen aan tafel een kaartje leggen, maar wel met een mondmasker. Pokeren met een mondmasker mag wel degelijk volgens de officiële spelregels, vertelt Kristof De Deken, uitbater Circus Poker Club in Wilrijk. “Het is niet verboden om een pet of een sjaal te dragen. Een mondmasker kan in principe dus ook.”