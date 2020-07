Politiezone Mechelen-Willebroek zet jobstudenten in om te controleren of coronamaatregelen worden nageleefd

Vorige maand solliciteerden heel wat enthousiaste studenten. Op heel korte tijd heeft de politie van meer dan 100 kandidaten respons gekregen op de vacature, vertelt Dumoulin. “Het zijn enerzijds mensen die gemotiveerd zijn om dit werk te doen. Anderzijds is het ook de bedoeling om de jongeren kennis te laten maken met de politiecultuur en politieomgeving. Zo proberen we de jongeren warm te maken voor een eventuele job bij de politie. We kunnen in tussentijd vaststellen dat een aantal mensen de smaak te pakken hebben en een toekomstige job bij de politie wel zien zitten.”