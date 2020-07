Presidentsverkiezingen Polen: Oppositiepartij vecht overwinning president Duda aan

De verklaringen van Budka zijn in lijn met een beoordeling van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die de verkiezingen beschouwde als "goed bestuurd ondanks onregelmatigheden in de regulering van belangrijke aspecten". Volgens deze organistaie trad de openbare tv-omroep op als een "campagnevehikel voor de zittende president”. Daarnaast “vervaagde de betrokkenheid van de premier in de campagne van Duda de lijn tussen staat en partij".



Zelfs onder de PO-leden lijkt er weinig hoop te zijn dat de verkiezingen uiteindelijk als ongeldig zullen worden verklaard.