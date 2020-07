Protest tegen komst van fastfoodketen McDonalds naar Hasselt, vlakbij middelbare school

De middelbare school Kindsheid Jesu, met meer dan 800 leerlingen, is niet meteen tegen de komst van het hamburgerrestaurant, maar wel tegen de verkeersdrukte die daarmee gepaard gaat.

"De verkeersveiligheid gaat daardoor in het gedrang komen", zegt Werner Nevels, directeur van Kindsheid Jesu. "De hele schoolomgeving is ingericht voor de zachte weggebruiker. Maar eenmaal over de brug, aan de Corda Campus, zijn er alleen fietspaden en geen wandelpaden. Onze leerlingen zullen daar langs een soort snelweg wandelen. Daar zijn geen veilige voorzieningen om naar het fastfoodrestaurant te gaan en dat baart ons toch wel zorgen." Ook denkt de directie dat de leerlingen de sporen zullen overlopen om sneller van de school naar de fastfoodketen te gaan.