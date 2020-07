Psycholoog Barbara Depreeuw: "We zitten met een coronamoeheid"

Volgens de psycholoog raken we gewend aan de dreiging en dan zakt onze angst. Iets wat de eerste keer heel spannend is, is dat na de honderdste keer niet meer. "Er is een verschil tussen iets weten en het voelen. We zijn al zo gewoon aan de situatie dat we ons niet meer angstig voelen," zegt Depreeuw. Zonder die angst en spanning voelen we ons weer normaal en vervallen we in oude gewoontes.