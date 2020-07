Regering buigt zich vanavond over redding Brussels Airlines

Maar Brussels Airlines is sinds 2016 volledig in handen van het Duitse Lufthansa en dus geld lenen aan een buitenlands bedrijf is niet evident, dat zei minister van Financiën Alexander De Croo (die de onderhandelingen leidt voor de Belgische regering) gisteren ook in het parlement: "Er moet een absoluut engagement zijn tegenover mogelijke financiering die we geven. Wij zijn niet naïef. Het gaat hier over een buitenlands bedrijf met een Belgische activiteit. Wij vragen dus garanties, dat is onze eerste lijn. Onze tweede lijn is dat we altijd redelijk geweest zijn in de onderhandelingen."



