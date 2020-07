Reggae Geel dit jaar met verschillende kleinere evenementen

Het festival Reggae Geel trekt normaal zo’n 50.000 bezoekers. Dit jaar voorziet de organisatie van het festival een coronaproof alternatief. In heel Geel vinden een aantal kleinere evenementen plaats en er worden concerten gegeven in het Stadspark. “Of je voor alle optredens moet reserveren, moeten we nog bekijken. We wachten nog even af hoeveel enthousiasme er is”, zegt organisator Johan Tackx.