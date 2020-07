"Jullie pijn is onze pijn": Spanje herdenkt zijn coronaslachtoffers en die van de hele wereld

De ceremonie was eenvoudig en ingetogen. Het getuigenis van een man wiens broer aan covid-19 was overleden, zette de toon. "Er zijn beroemde Spanjaarden gestorven", zei hij, "maar vooral ook duizenden anonieme mensen. Er zijn vele duizenden mensen die familieleden hebben verloren. Medelijden is een gevoel dat ons meer mens maakt. Alleen door medelijden zijn we in staat om het verdriet en de pijn van anderen te voelen."