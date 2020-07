Antwerpse Stadsgidsen vertellen verhalen op bekende en minder bekende pleintjes

Vanaf vandaag kan je in totaal 10 pleintjes in Antwerpen bezoeken met een gids, onder het motto “Het Zomert op de Antwerpse Stadspleintjes”. De wandelingen duren een klein uurtje. “Heel ver wandel je niet, maar dat hoeft ook niet", zegt stadsgids Wim Van Hauteghem. "Er is zoveel moois te zien en te vertellen, want elk pleintje heeft zijn eigen typische verhaal en geschiedenis."

Je kan kiezen tussen het Operaplein, het De Coninckplein, het Astridplein, Kievitplein, de Bolivarplaats, de vernieuwde Scheldekaaien, het Schengenplein, het Zaha Hadidplein, De Graanmarkt en het Mechelseplein.

De wandelingen worden georganiseerd in juli, augustus en september, telkens afwisselend op een donderdag en een zaterdag.