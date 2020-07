Centrum van Ternat wordt zone 30

Nu zaterdag mag je nog maar 30 km per uur rijden in het centrum van Ternat. Dat is volgens schepen van Mobiliteit Gunter Desmet ook nodig. Want uit recente cijfers is gebleken dat het aantal ongevallen is gestegen: "Een vijfde van de ongevallen met gewonden gebeurt in deze zone", gaat hij verder.

"Op dit moment is de situatie ook heel onlogisch want de Statiestraat bijvoorbeeld verandert vier keer van snelheidregime. Daar is het eerst zone 30, dan 50, rond de school opnieuw zoe 30, en als je dan op de markt komt, wordt het plots zone 50. Dat zijn voor ons voldoende redenen om de zone 30 als proefproject in te voeren."

Als deze testfase een succes blijkt, zal de maatregel verlengd worden. De politie zal tijdens die periode ook meer snelheidscontroles uitvoeren.