Met 200 drones boven Istanboel herdenkt Turkije de mislukte staatsgreep van vier jaar geleden. Vooral Turkse vlaggen en de woorden 'overwinning van het volk' kleuren de hemel. In de nacht van 15 op 16 juli 2016 proberen militairen met straaljagers en tanks president Erdogan omver te werpen. President Erdogan was een aantal uren zoek tot hij opduikt in een nieuwsshow via een videogesprek.