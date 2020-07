Brussels ziekenhuis en reisorganisator werken samen om vakanties coronaproof te maken

Het meest opvallende initiatief zijn de virtual reality of VR-brillen. Daarmee kunnen patiënten die niet op vakantie kunnen toch nog een reis beleven. "Dankzij die brillen kunnen de patiënten eens naar New York, Londen of de Caraïben gaan. Zo kunnen ze echt nog eens genieten van een reismoment, ook al zitten ze in het ziekenhuis," zegt Muriel Berkvens van Neckermann. In totaal zijn er 500 VR-brillen. Noppen vult aan: "De focus van dit project ligt bij kinderen, daarom gaan we dus ook samenwerken met een kinderziekenhuis."