Vaccinoloog Pierre Van Damme: "40 procent van besmette mensen niet gecontacteerd, slechts deel van de epidemie in kaart"

"De grootste zaak is de snelheid. Wij moeten zo rap mogelijk weten dat iemand besmet is, daar begint alles mee", zegt Robben. "Er zijn vandaag labo's waar de testresultaten en het doorgeven van die resultaten aan de databanken pas na 40 tot 60 uur bekend zijn. Dat is veel te laat. Alles moet eigenlijk permanent, in real time beschikbaar zijn. Het kan zijn dat je iemand die besmet is en met andere mensen contact had, niet meteen aan de lijn krijgt. Als die contactpersoon intussen zelf getest is, moet je daar op een andere manier mee omgaan."

"Real time verwerking door iedereen - huisartsen, labo's, ziekenhuizen - is cruciaal", zegt Robben. "Wij zullen klaar zijn om dat zeer snel door te geven en op de laatste status te werken in de loop van augustus, zeker tegen eind augustus."

"We hebben die contactopsporing onmiddellijk nodig als instrument om een epidemie in te dammen", dringt Van Damme aan. "Momenteel gaan we dat niet kunnen. We gaan kostbare tijd verliezen als we niet heel snel gaan schakelen."