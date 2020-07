Viroloog Marc Van Ranst krijgt politiebescherming na bedreiging

In het interview vertelt Marc Van Ranst dat er "tastbare plannen" waren, waarvan de politie op de hoogte was. Het crisiscentrum heeft daarop gevraagd aan de politie om bescherming te bieden aan de viroloog en zijn gezin. Van Ranst en de politie zijn uiteindelijk overeengekomen dat de politie regelmatig zou komen patrouilleren in de buurt van zijn woonst.

Zelf vermoedt de viroloog dat de bedreiging uit extreemrechtse hoek komt. "Ik volg extreemrechts al dertig jaar", zegt hij in het interview. Van Ranst relativeert de bedreiging en laat zich niet intimideren.