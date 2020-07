Watersnood bedreigt mensen, thee en unieke neushoorns en tijgers in India

Een aantal neushoorns en tijgers zijn al omgekomen; anderen verlaten het park en hangen rond in de buurt van dorpen op zoek naar droge grond of voedsel. Ook dat leidt tot gevaarlijke toestanden voor de omwonenden. De voorbije jaren is het bestand aan die twee diersoorten al uitgedund door voorgaande overstromingen.

Een ander slachtoffer is de theeproductie in Assam. Meer dan de helft van alle thee in India -de tweede producent ter wereld- komt uit Assam en honderdduizenden mensen zijn afhankelijk van theepluk voor hun inkomen. Anders dan in andere theegebieden in India zoals Darjeeling of Nilgiri staan de theestruiken in Assam in vlakke en laaggelegen gebieden die overstroomd kunnen worden. Theeplanten staan niet graag in water en zouden kunnen vernietigd worden. Nieuwe aanplant is duur en het duurt jaren vooraleer er weer geoogst kan worden.