Zelfs met politie in de buurt blijven bestuurders gsm’en aan werken E17 in Gentbrugge: al 138 chauffeurs beboet

De Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen hield al drie gerichte controleacties. Daarbij rijden een vijftal herkenbare politiewagens rond in de werfzone. “Ondanks het feit dat de politie zichtbaar op de weg aanwezig was, betrapten we dus toch 138 bestuurders op het gebruik van hun gsm achter het stuur”, zegt commissaris Dirk Verhelst van de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen. “Bovendien is er aan de werkzaamheden ook dagelijks toezicht door onze interventieploegen, die ook geregeld inbreuken vaststellen. Het werkelijke aantal vaststellingen is dus nog hoger.”