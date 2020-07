Protest in Zelzate tegen snelle busbaan in doodlopende straat

Over 2 jaar starten er grote wegenwerken op de E34 en de R4 in en rond Zelzate. De E34 wordt er dan omgevormd tot een echte snelweg. Doorgaand en lokaal verkeer zullen beter van elkaar gescheiden worden met de bedoeling de verkeersveiligheid én leefbaarheid in de kanaalzone te verbeteren. Net daar wringt voor enkele inwoners van de Wachtebekestraat in Zelzate het schoentje. De nu nog doodlopende straat wordt in de plannen opengesteld voor busverkeer en hulpdiensten, als snelle verbinding met de R4. Gewone auto's zullen er niet langs kunnen maar toch vrezen buurtbewoners dat de rust in de straat zal verdwijnen.