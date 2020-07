3 coronabesmettingen op kampen van Vlaamse jeugdbewegingen

Het kamp in het Limburgse Kinrooi was net aan zijn laatste dag toe. Het moest dan ook niet vroeger beëindigd worden dan voorzien. Het was een jongen uit de groep van de 13 tot 17-jarigen die besmet raakte. Alle andere 47 jongeren van die groep en de leiding werden ook getest, maar iedereen is negatief.

Ze moeten nu allemaal nog tot volgende week vrijdag in quarantaine blijven tot ze een tweede keer negatief worden getest.