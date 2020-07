Aantal doden door CO-vergiftiging vorig jaar gestegen

Vergiftiging door koolstofmonoxide, kortweg CO, maakt elk jaar honderden slachtoffers en is de oorzaak van het grootste aantal onopzettelijke sterfgevallen door vergiftiging in ons land.

CO is een gas dat onder andere vrij komt bij slechtwerkende verbrandingstoestellen. Het is zeer giftig en je ruikt, ziet of proeft het niet.

Het aantal ongevallen als gevolg van CO-vergiftiging is in 2019 gedaald, en dit zelfs tot het laagste niveau sinds het Antigifcentrum alle cijfers registreert. Het aantal overlijdens is daarentegen met ruim 30 procent gestegen.