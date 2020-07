Actie "Schenk eens een schort" in Mechelen loopt ten einde: "We kregen zelfs donaties van kinderen"

De actie "Schenk eens een schort" was een groter succes dan verwacht. "We wilden oorspronkelijk 2000 schorten maken, maar de actie leverde maar liefst 3000 schorten op", zegt Ludo Vandebril van Foundation Mechelen. "Zo'n 50-tal naaisters werkten er vrijwillig aan mee. Zonder die vrijwilligers was het niet gelukt. We zijn hen dan ook ontzettend dankbaar en hebben hen in de bloemetjes gezet op de Grote Markt in Mechelen."