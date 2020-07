DOVO moet alweer uitrukken voor "bom" in Herent, maar het blijkt een verroeste brandblusser

Gisteren werd er effectief een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het was een landbouwer die de bom op zijn veld had gevonden en er niets beter op vond dan de bom naar het gemeentehuis te brengen, daar is ook de politie gevestigd. "Ik denk dat het gewoon om een toeval gaat. Gisteren ging het om een mortier van Engelse makelij uit de Tweede Wereldoorlog. Het was een landbouwer die het naar ons bracht, dat hebben we natuurlijk liever niet. UIteindelijk heeft DOVO dat op een veilige manier kunnen afvoeren. Dat was een stuk spannender dan het verhaal van vandaag. Maar we maken er liefst geen gewoonte van", besluit Walter Endels.