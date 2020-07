"U bent de winnaar! Klik hier": daders internetfraude amper gepakt, driekwart dossiers geseponeerd

"De hoofdreden hiervoor is dat de Belgische parketten en politie niet over voldoende middelen beschikken om internetfraude efficiënt te vervolgen", zegt Van Hecke. "Ze zijn echt onderbemand. Daarnaast is er nog niet voldoende wettelijk kader om samen te werken met het buitenland. Er is echt nood aan veel meer internationale samenwerking, en internetgiganten moeten gedwongen kunnen worden om mee te werken met justitie."