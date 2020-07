"Bal National" wordt "Balcon National": Brusselaars vieren nationale feestdag op hun balkon

Eén van de presentatoren van het "Bal National" is Swa, hij noemt zichzelf de één van de conciërges van het Vossenplein, zo vertelde hij in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Door het coronavirus is het Vossenplein nu gesloten en moeten we op ons balkon blijven", zegt Swa. "We gaan wel chanteiren, danseiren en ons amuseiren zoals we dat op het "Bal National" en de "Resto National" ook doen. Maar nu dus vanop ons balkon. Iedereen kan in zijn eigen bubbel van maximum 15 mensen het programma volgen vanop afstand op zijn televisietoestel of via het internet", aldus Swa.