Catalaanse regering roept inwoners Barcelona op om thuis te blijven, cafés en restaurants op halve bezetting

Tegelijkertijd gaan cinema's, theaters, discotheken en sportscholen weer dicht. Ook samenkomen met meer dan 10 mensen is opnieuw verboden. Familie bezoeken in een woonzorgcentrum kan ook niet meer en bars en restaurants moeten het aantal klanten beperken tot 50 procent van de normale capaciteit.

De nieuwe maatregelen blijven minstens 15 dagen van kracht. Ook in andere delen van Catalonië gelden dezelfde maatregelen, zoals in de comarcas (districten) La Noguera en Segrià, in de provincie Lleida, in het westen van Catalonië. Naar Segrià reizen is op dit moment verboden. Wie er uit terugkeert, moet in ons land verplicht een test ondergaan en in quarantaine gaan.