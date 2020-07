Biostatisticus: "Mentaal voorbereiden op terugschroeven van maatregelen, denk aan sluiting horeca en reisverbod"

"We zien bijvoorbeeld dat er de voorbije zeven dagen 30 procent meer gevallen bij zijn gekomen dan in de periode ervoor", verduidelijkt Geert Molenberghs. "We moeten zeer snel ingrijpen."

Het feit dat het aantal ziekenhuisopnames nog stabiel is en dat we ook meer testen dan enkele maanden geleden noemt hij "lichtpuntjes in een zorgelijke situatie". "Midden juni heeft men hetzelfde gezegd in de Verenigde Staten toen de epidemie daar weer aantrok, maar het heeft niet verhinderd dat de vlam daar in de pan is geslagen."

"We staan erbij en we kijken ernaar", zegt Molenberghs. "Als ik hoor zeggen dat het systeem tegen eind augustus op poten moeten staan, dan is dat veel te laat. Dit moet hier en nu worden opgevolgd. De brandweer moet uitrukken en beginnen blussen."