Britse prinses Beatrice, dochter van de omstreden prins Andrew, in alle stilte getrouwd (maar de Queen was er wel bij) 

De Britse prinses Beatrice, de oudste dochter van de in opspraak geraakte prins Andrew, is vanochtend in alle stilte getrouwd met de Italiaanse projectontwikkelaar Edoardo Mapelli Mozzi. De intieme plechtigheid vond plaats in een kerkje op het koninklijk domein van Windsor. De Queen en haar echtgenoot Prins Philip waren daarbij aanwezig. Oorspronkelijk zou het huwelijk eind mei plaatsvinden in St James’ Palace in Londen, maar corona gooide roet in het eten. De plechtigheid was niet van tevoren aangekondigd.