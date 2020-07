Zwaar beschadigde brug over de Brusselse Ring in Buizingen wordt voorlopig niet vervangen. "Mensen moeten blijven omrijden"  

Een nieuwe brug over de Brusselse Ring in Buizingen is dus op de lange baan geschoven. Twee jaar geleden was een vrachtwagen er tegen gereden en die vloog hierbij in brand. Daardoor raakte de brug beschadigd. Toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) had een ontwerp voor een nieuwe brug besteld. Maar de huidige minister Lydia Peeters (Open VLD) wil voorlopig geen geld vrijmaken voor een nieuwe brug.