Koppel uit Bree organiseert pizzeria in buitenlucht: "Italiaanse vibes midden in het veld"

Michiel en Fleur organiseren in Gerdingen (Bree) elk weekend een soort eetavond in buitenlucht, voor iedereen die een leuke activiteit zoekt tijdens een staycation. Gasten krijgen een volledig pakket voorgeschoteld met een 3-gangen menu en verschillende drankjes die allemaal afkomstig zijn van handelaren in de buurt. Een aanhangwagen bouwden ze om tot pizza-oven waar Michiel dan ter plekke in kan bakken, terwijl Fleur iedereen bedient.

"We hebben een Toscaanse setting proberen te maken met verschillende versieringen, zoals bloemen op de tafels en lampjes in de tent. Als de zon ondergaat en je zit hier met je wijn en een pizza, creëert het echt een Italiaanse vibe", zegt Michiel.

(Lees verder onder de foto:)