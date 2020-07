Burgemeester Gent: "Feesten is absoluut nog niet aan de orde, politie houdt hotspots in de gaten"

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq benadrukt dat samenscholingen in zijn stad niet getolereerd zullen worden. "Feesten is absoluut nog niet aan de orde. De politie houdt de belangrijkste hotspots in de gaten, zowel vanop het terrein als via crowdcontrolcamera's." In Gent zouden normaal gezien vandaag de Gentse Feesten starten, maar door de coronacrisis zal het stadsfestival dit jaar een grotendeels virtueel evenement zijn.