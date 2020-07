Opvang voor dak- en thuislozen in Hasselt verhuist naar nieuwbouw aan Truierbrug, buurt is tegen

Door de bouw van een nieuw gebouw kan de stad zowel de dag- als de nachtopvang op één plek organiseren. "Daardoor moeten de mensen ook niet meer van de ene naar de andere plek verhuizen", legt Jans uit. "Daardoor zullen ze ook minder rondhangen." De huidige dagopvang, Café Anoniem in de Mouterijstraat, is te klein en verouderd. "In Café Anoniem heb je vooral het café. In de nieuwbouw willen we ook ateliers uitbouwen. Zo denken we bijvoorbeeld aan een atelier om fietsen te herstellen. Want het is de bedoeling dat we de dak- en thuislozen intensiever kunnen begeleiden, zodat wij ze uit hun moeilijke situatie kunnen halen. "

In september geeft de stad Hasselt meer uitleg aan de buurtbewoners, op twee info-avonden. Alle betrokkenen krijgen een uitnodiging.