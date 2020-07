Wie is Carina Van Cauter, de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen en wat wil ze?  

Carina Van Cauter was al een tijd in de running als kandidaat gouverneur voor onze provincie. Tijdens de vorige regeerperiode zou het gouverneurschap geregeld worden via een examen en een selectiebureau. Van Cauter nam daaraan deel, maar de Vlaamse regering raakte het niet eens over de examenuitslag. De stadsdirecteur van Aalst, Wim Leerman, kwam als beste uit de selectie, maar hij kreeg de functie niet. Hij overweegt nu om de benoeming van Van Cauter via de Raad Van State aan te vechten. Nu zijn de provinciegouverneurs weer politieke keuzes. Carina Van Cauter is de kandidaat die Open VLD voordroeg. Het is van 2013 geleden, toen André Denys overleed, dat die partij nog een gouverneur had in Oost-Vlaanderen. Daarna werd het Jan Briers die van het Festival Van Vlaanderen kwam en na diens pensionering eind 2018 was Didier Detollenaere de hele tijd waarnemend gouverneur.