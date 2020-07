Check: Nee, Google Maps heeft Palestina niet geschrapt. Het heeft er nooit op gestaan

De hoax duikt al minstens vier jaar lang nu en dan weer op. In 2016 berichtte de Britse krant The Guardian over een gelijkaardige rel, waar toen ook niets van aan was. Een woordvoerder van Google antwoordde The Guardian in 2016 dat “er nooit een Palestina-label op Google Maps heeft gestaan”. Wél waren de labels die Gaza en de Westoever aanduidden, toen verdwenen. Volgens Google kwam dat door een technische fout. Niet veel later doken de labels opnieuw op.