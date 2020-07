Aantal coronabesmettingen blijft stijgen, experten: "Begin tweede golf, dit moeten we echt tegenhouden"

De stijgende trend bij het aantal besmettingen die we al een week in de cijfers zien, houdt dus aan. Ook de R-waarde blijft boven de 1. Dat betekent dat één persoon die besmet is, gemiddeld één andere persoon besmet.

Volgens experten zitten we aan het begin van een tweede golf. "Als je deze cijfers ziet, dan denk ik dat je kan zeggen dat we aan het begin van een tweede golf zitten. Dit is een absolute wake-up call voor ons allemaal", zei Marc Van Ranst in "De ochtend" op Radio 1.



Pierre Van Damme treedt hem bij. "We zitten in een potentieel exponentiële fase. Dit moeten we absoluut tegenhouden. We hebben geen moment te verliezen."