De E17 naar Gent gaat dit weekend net voorbij de Kennedytunnel drie nachten dicht

Het plaatsen van de bruggen kan alleen als de snelweg even dicht gaat. En dat gebeurt vannacht voor een eerste keer, tussen middernacht en vier uur. Dan moet je een lokale omleiding volgen, en zelfs midden in de nacht zal dat op zo’n drukke weg toch wel wat problemen opleveren. Zondag- en maandagnacht komt er nog eens een sluiting maar dan al vanaf 23u.

Vannacht zijn de verbindingen van de Kennedytunnel naar de E17 en naar de E34 dicht tussen middernacht en 4u. Wie uit de Kennedytunnel komt, moet een omleiding volgen via de afrit in Linkeroever, de Blancefloerlaan, de Halewijnlaan en de Charles de Costerlaan. Via de oprit in Sint-Anna Linkeroever kan je de E34 en de E17 weer bereiken. De lage emissiezone (LEZ) zal tijdens de omleiding - in deze zone - niet actief zijn, zegt Lantis. Tussen 4u en 7u is de weg richting Gent weer open maar je kan dan nog maar over één rijstrook rijden (zie kaartje hieronder).