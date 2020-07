Drie bedienden ziekenhuis van Heusden-Zolder besmet met coronavirus: "Door externe bron"

Toen duidelijk werd dat een bediende besmet was met het virus werden alle medewerkers van het onthaal preventief getest. "Twee daarvan bleken ook besmet te zijn, maar zij vertonen geen symptomen", legt verpleegkundig en paramedisch directeur Jeroen Ruysen uit . "Ze zijn preventief in quarantaine geplaatst. Dat is mogelijk omdat ze niet essentieel zijn in de zorgverlening. Waar de medewerker de besmetting heeft opgelopen, is niet duidelijk. Ze was niet op het verlovingsfeest waar over gesproken wordt."