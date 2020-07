Fietspad langs de E40 in Brussel eindelijk geopend

Het nieuwe fietspad ligt aan de rechterkant van de snelweg en loopt tussen de oprit aan de Gemeenschappenlaan in Evere en de afrit naar de Kolonel Bourgstraat in Schaarbeek. De aanleg van het fietspad liep onder meer vertraging op door het regenweer van de voorbije weken. "Om markeringen aan te brengen moet het droog zijn maar er was ook de start van het bouwverlof, waardoor reserveploegen de aanleg hebben overgenomen", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. Voorts moest er ook bijkomend asfalt worden gelegd.

De fietsers worden over 1,7 kilometer van de autostrade gescheiden door betonblokken. Her en der klinkt kritiek dat het niet helemaal duidelijk is waar de fietsers nu precies moeten rijden, maar die is volgens Paemen niet terecht: "De blokken zijn zeer duidelijk, ik heb zelf eens op het fietspad gereden omdat ik vond dat ik moest weten hoe het eruit zag. Ik heb geen enkele automobilist gezien die twijfelde aan de betonblokken".

Het fietspad naast de E40 maakt deel uit van een plan om 40 kilometer fietspad aan te leggen in de hoofdstad. Dat moet de fiets interessanter maken en het openbaar vervoer ontlasten. "Zeker nu we merken dat er in de nasleep van de coronacrisis ook nog veel schroom is om dat openbaar vervoer opnieuw massaal te gebruiken", besluit Paemen.