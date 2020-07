Fietsteam Orida van de Antwerpse politie zoekt versterking

Het Orida-fietsteam viert haar 20ste verjaardag en is op zoek naar nieuwe medewerkers. De versterking is nodig omdat er steeds meer fietsers zijn in Antwerpen en omdat veel straten in de stad niet meer bereikbaar zijn met een combi. "Wij zijn vaak sneller dan een combi, omdat we geen rekening moeten houden met eenrichtingsstraten of paaltjes", zegt agent Koen in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.