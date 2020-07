Geen witte rook op eerste dag Europese top, onderhandelingen worden zaterdag voortgezet

"Tot dusver heb ik niet het gevoel dat we dichter bij een akkoord komen", zo maakte Babis omstreeks 20.00 uur tijdens een korte persbriefing een tussentijdse balans op. Volgens de Tsjechische premier is er nog grote onenigheid over de omvang van het relancefonds en staan zuinige lidstaten als Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk nog steeds diametraal tegenover de zuidelijke landen.



De regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie proberen sinds vrijdagochtend een vergelijk te vinden over een relancefonds van 750 miljard euro en de nieuwe Europese meerjarenbegroting tot 2027. Alles samen staat er meer dan 1.800 miljard euro op het spel om de Europese economie uit het moeras te trekken na de schok van de coronapandemie.

Er zijn echter nog grote meningsverschillen. Voorzitter Charles Michel had even voor 18.00 uur een pauze in de vergadering ingelast om pistes af te tasten in kleinere onderonsjes. De Belgische oud-premier onderhield zich onder meer met de Nederlandse premier Mark Rutte, de Hongaarse premier Viktor Orban en met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.